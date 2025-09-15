Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (888) Zeugenaufruf nach Einbruch in Geschäftsgebäude

Nürnberg (ots)

Zwischen Samstagmittag (06.09.2025) und Sonntagmorgen (07.09.2025) brachen Unbekannte in ein Anwesen im Nürnberger Stadtteil Maxfeld ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte verschafften sich zwischen etwa 13:20 Uhr am Samstag und 08:50 Uhr am Sonntag gewaltsam Zugang zu mehreren Arztpraxen, die sich in einem Gebäude in der Virchowstraße befinden. Aus den Büroräumen entwendeten sie Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem eine Spurensicherung am Tatort. Inzwischen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell