Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (887) Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Hersbruck (ots)

Ein bislang Unbekannter überfiel am Sonntagabend (14.09.2025) eine Tankstelle bei Hersbruck (Lkrs. Nürnberger-Land). Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 18:50 Uhr betrat ein bewaffneter, vermummter Mann eine Tankstelle in der Nürnberger Straße im Ortsteil Altensittenbach. Der Mann bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Tatbeute floh der Mann anschließend in unbekannte Richtung.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die neben Streifen der Polizeiinspektion Hersbruck und weiterer Dienststellen auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war, führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 170 cm groß, schlank, bekleidet mit einem grünen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Inzwischen hat das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten richten sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

   - Wer hat gegen 18:50 Uhr verdächtige Wahrnehmungen an der 
     Tankstelle gemacht?
   - Wer hat bereits vor 18:50 Uhr im Bereich der Tankstelle 
     verdächtige Personen wahrgenommen?
   - Wer hat die Tat selbst beobachtet und kann Angaben dazu machen?
   - Wem ist nach der Tat eine flüchtige oder verdächtige Person im 
     Bereich der Nürnberger Straße oder in unmittelbarer Nähe 
     aufgefallen?
   - Wem ist in diesem Zusammenhang ein verdächtiges grünes Fahrzeug 
     aufgefallen?

Unter der Rufnummer 0911 2112 3333 nimmt der Kriminaldauerdienst die Hinweise jederzeit entgegen.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

