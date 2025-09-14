PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (884) Mann stürzte von Rad und verstarb

Wassertrüdingen (ots)

Ein 77-jähriger Mann stürzte am Sonntagvormittag (14.09.2025) in Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach) von seinem Rad und verstarb. Voran ging mutmaßlich ein meidzinisches Problem.

Der Herr war gegen 10:30 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lentersheimer Straße unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kippte er hierbei zur Seite und stürzte auf die Straße. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe, unter anderem durch das Einleiten einer Reanimation. Diese musste jedoch schlussendlich vom Notarzt ohne Erfolg eingestellt werden.

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl kam vor Ort und leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein. Die Beamten wurden hierbei auch von einem Gutachter unterstützt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen scheint wahrscheinlich, dass dem Sturz mutmaßlich eine medizinische Ursache voranging.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 12:38

    POL-MFR: (883) Radfahrer leblos aufgefunden

    Rothenburg o.d. Tauber (ots) - Am Sonntagvormittag (14.09.2025) fand ein Passant in Rothenburg ob der Tauber einen Radfahrer leblos auf. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Spaziergänger fand gegen 10:15 Uhr den Mann leblos neben seinem Rennrad im Bereich der Eselsbücke am Taubertalweg auf. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Ein Arzt stellte vor Ort den Tod des ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:08

    POL-MFR: (882) Scheunenbrand in Osternohe

    Schnaittach (ots) - Am Samstagabend (13.09.2025) geriet eine Scheune im Schnaittacher Gemeindeteil Osternohe (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Verletzt wurde niemand. Ein Zeuge bemerkte das Feuer an dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße An der Osternohe gegen 18:45 Uhr. Der Mann setzte einen Notruf ab und informierte umgehend die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses. Diese konnten unter anderem noch Hühner aus ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:07

    POL-MFR: (881) Mutmaßlichen Praxiseinbrecher festgenommen

    Fürth (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Fürth nahmen in der Nacht zum Sonntag (14.09.2025) einen Mann fest, der offenbar versuchte, in eine Arztpraxis einzubrechen. Ein Nachbar vernahm kurz zuvor verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Die Mitteilung über den mutmaßlichen Einbruchsversuch ging kurz vor 00:30 Uhr beim Polizeinotruf ein. Ein Nachbar der Praxis in der Heiligenstraße bemerkte verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren