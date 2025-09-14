Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (884) Mann stürzte von Rad und verstarb

Wassertrüdingen (ots)

Ein 77-jähriger Mann stürzte am Sonntagvormittag (14.09.2025) in Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach) von seinem Rad und verstarb. Voran ging mutmaßlich ein meidzinisches Problem.

Der Herr war gegen 10:30 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lentersheimer Straße unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kippte er hierbei zur Seite und stürzte auf die Straße. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe, unter anderem durch das Einleiten einer Reanimation. Diese musste jedoch schlussendlich vom Notarzt ohne Erfolg eingestellt werden.

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl kam vor Ort und leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein. Die Beamten wurden hierbei auch von einem Gutachter unterstützt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen scheint wahrscheinlich, dass dem Sturz mutmaßlich eine medizinische Ursache voranging.

Erstellt durch: Marc Siegl

