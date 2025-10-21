Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Getränkemarkt

Eisfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Coburger Straße in Eisfeld ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die Pakete aus dem Bereich der Post und verwüsteten teilweise den Kassenbereich des Getränkemarktes. Die Einbrecher entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Zigaretten, E-Zigaretten und alkoholische Getränke in noch unbekanntem Umfang/Wert und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0272323/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell