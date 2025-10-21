PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Getränkemarkt

Eisfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Getränkemarkt in der Coburger Straße in Eisfeld ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die Pakete aus dem Bereich der Post und verwüsteten teilweise den Kassenbereich des Getränkemarktes. Die Einbrecher entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Zigaretten, E-Zigaretten und alkoholische Getränke in noch unbekanntem Umfang/Wert und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0272323/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:44

    LPI-SHL: Brennender Mülleimer - Schule evakuiert

    Bad Salzungen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Montagvormittag (20.10.2025) ein Mülleimer im Toilettenbereich einer Schule in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Suhl. Das Gebäude wurde evakuiert - Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete die Schule. Durch die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl hat die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:49

    LPI-SHL: Zugriff gewährt - Betrüger erfolgreich

    Meiningen (ots) - Ein Mann aus einem Meininger Ortsteil klickte am Sonntag auf einen Werbelink im Internet als sich plötzlich mehrere Anzeigen öffneten, die ihm vortäuschten, dass er keinen Zugriff mehr auf seinen Laptop hätte. Er rief die angezeigte Rufnummer zur Hilfe an und gewährte einem vermeintlichen Mitarbeiter zu Service-Zwecken Fernzugriff auf seinen Computer. Dieser setzte den Mann unter Druck und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren