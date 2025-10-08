PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrollen in Kehl: Mann mit Messer an der Schulter festgestellt

Kehl (ots)

Am Dienstagvormittag (07.10.25) kontrollierte die Bundespolizei an der Tram D Haltestelle in Kehl einen 66-jährigen französischen Staatsangehörigen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten ein Gegenstand im Bereich der Schulter auf. Dabei handelte es sich um ein Messer mit feststehender Klinge und einer Klingenlänge von 13,5 cm. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bußgeldstelle wurde eine Sicherheitsleistung von 150 Euro erhoben. Das Messer wurde sichergestellt, der Mann wurde belehrt und konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

