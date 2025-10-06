Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: 45-Jähriger in Sicherungshaft
Kehl (ots)
Am 5. Oktober wurde ein afghanischer Staatsangehöriger an der Europabrücke in Kehl festgenommen. Der 45-Jährige wurde wegen Diebstahls mit einem Sicherungshaftbefehl gesucht, da er sich seiner Bewährungsstrafe entziehen wollte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
