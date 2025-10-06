PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme in Kehl: 190 Tage Restfreiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am 03.10. wurde ein bulgarischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen von der Bundespolizei in einem Fernreisebus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert und festgenommen. Gegen den 39-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls, Diebstahls mit Waffen, mehrerer Diebstähle sowie des unerlaubten Führens einer Schusswaffe vor. Von der verhängten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten musste er noch eine Restfreiheitsstrafe von 190 Tagen absitzen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

