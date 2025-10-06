PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gebäudebrand: Schaulustiger widersetzt sich Platzverweis

Gengenbach (ots)

Im Rahmen der Absperrmaßnahmen aufgrund des Großbrandes der ehemaligen Rubinmühle in Gengenbach weigerte sich ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger, den Bahnhof Gengenbach zu verlassen. Er überquerte die Gleise und wollte weiter in Richtung des Großbrandes laufen. Dem ausgesprochenen Platzverweis durch Beamte der Bundespolizei kam der Mann nicht nach, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Im weiteren Verlauf beleidigte er die eingesetzten Beamten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

