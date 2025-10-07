Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 45 Tage Haft wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

Kehl (ots)

Am Dienstagmorgen (07.10.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei eine 62-Jährige an der Tram D Haltestelle. Sie wies sich mit ihrer französischen Fahrkarte aus, die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurde ein französischer Reisepass aufgefunden welcher die Personalien nochmals bestätigte. Da die Frau die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt sie nun ersatzweise 45 Tage Haft.

