POL-ME: Schwer verletzt bei Abbiegeunfall: Fußgänger von Auto angefahren - 2510037
Haan (ots)
In Haan ist am Donnerstagmorgen (9. Oktober 2025) ein 30 Jahre alter Fußgänger von einer Autofahrerin angefahren und hierbei schwer verletzt worden.
Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:
Gegen 9:15 Uhr fuhr eine 83 Jahre alte Haanerin mit ihrem Kia Picanto über die Dieker Straße. Als sie hier nach links in die Böttinger Straße abbog, missachtete sie einen 30 Jahre alten Mann aus Erkrath, der gerade dabei war, bei Grünlicht die Straße zu überqueren. Das Auto der Frau stieß gegen den Fußgänger, der zu Boden geschleudert und hierbei schwer verletzt wurde.
Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Autos verblieb unverletzt.
