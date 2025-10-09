POL-ME: Maserati Levante gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2510034
Velbert (ots)
In der Zeit von Dienstag, 7. Oktober 2025, bis Mittwoch, 8. Oktober 2025, wurde in Velbert ein Maserati Levante entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Am Dienstagmorgen stellte gegen 7:30 Uhr ein 45-jähriger Velberter seinen acht Jahre alten Maserati Levante am Straßenrand an der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 38 ab. Am Mittwochmorgen bemerkte er gegen 8 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Maserati einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.
Wie der schwarze SUV gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 35.000 Euro.
Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur Tatzeit an der Goethestraße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.
