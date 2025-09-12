Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Nachdem am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Mann über ein Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus in der Kapuzinerstraße bis ins Dachgeschoss gelangte, haben die Beamten des Polizeirevieres Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Durch ein Küchenfenster wurde der Eindringling von einer Bewohnerin gegen 20:45 Uhr entdeckt und angesprochen. Er soll sich daraufhin zur Terrassentür begeben haben und erfolglos versucht haben sich Zutritt zu verschaffen. Nachdem die Frau die Polizei alarmierte, soll der Unbekannte über das Baugerüst nach unten gegangen sein und kurz darauf geflüchtet sein. Der Mann wurde als etwa 30 Jahre alt mit schmalem Gesicht beschrieben. Er soll eine Mütze getragen haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell