Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend soll sich ein noch Unbekannter unbefugt Zutritt zu einem Reihenmittelhaus in der Fliederstraße erschafft haben. Gegen 20:40 Uhr überraschte eine Bewohnerin den Eindringling, woraufhin dieser ihr unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzte und flüchtete. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Offenbar gelangte der Mann über eine geöffnete Terrassentür oder eine nicht vollständig geschlossene Hauseingangstür in das Gebäude. Durch den Schlag wurde die Frau leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell