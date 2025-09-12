PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Au am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend soll sich ein noch Unbekannter unbefugt Zutritt zu einem Reihenmittelhaus in der Fliederstraße erschafft haben. Gegen 20:40 Uhr überraschte eine Bewohnerin den Eindringling, woraufhin dieser ihr unvermittelt einen Schlag ins Gesicht versetzte und flüchtete. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Offenbar gelangte der Mann über eine geöffnete Terrassentür oder eine nicht vollständig geschlossene Hauseingangstür in das Gebäude. Durch den Schlag wurde die Frau leicht verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
