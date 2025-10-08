Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall im Kreuzungsbereich - Beifahrerin leicht verletzt - 2510029

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Am Dienstagabend, 7. Oktober 2025, kam es in Langenfeld zu einem Zusammenstoß von zwei Autos im Kreuzungsbereich, bei dem eine 48-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:55 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem VW Passat die Bogenstraße aus Richtung Solinger Straße kommend. Im Kreuzungsbereich zur Johannesstraße missachtete er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Ford Fiesta einer 21-Jährigen. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei die 48-jährige Beifahrerin im Ford Fiesta verletzt wurde.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ford-Fahrerin sowie der VW-Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schätzen den entstandenen Schaden auf circa 18.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell