POL-ME: Seniorin von falschem Microsoft-Mitarbeiter um vierstellige Summe betrogen - 2510028

Ratingen (ots)

Am Montag, 6. Oktober 2025, wurde eine 82-jährige Seniorin Opfer eines Onlinebetrugs. Ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft verschaffte sich Zugriff auf den PC der Ratingerin und erbeutete einen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18 Uhr erschien auf dem PC der 82-Jährigen die Mitteilung, dass dieser gesperrt sei und nur telefonisch wieder freigegeben werden könne. Die Ratingerin rief die angegebene Nummer an und sprach mit einem vermeintlichen Mitarbeiter von Microsoft. Der Betrüger verschaffte sich in mehreren Anrufen widerrechtlich Zugang zum Online-Banking der Frau und überwies insgesamt eine vierstellige Summe Geld an ein fremdes Konto.

Als die Frau den Betrug bemerkte, alarmierte sie richtigerweise die Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und warnt vor der Betrugsmasche.

Die Polizei rät:

Wenn Sie am PC oder telefonisch nach sensiblen Daten gefragt werden, seien Sie skeptisch und sprechen Sie mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Informieren Sie im Notfall die Polizei und lassen sich beraten. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige.

