Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510023

Bild-Infos

Download

Mettmann / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitagnachmittag, 3. Oktober 2025, bis Montagmorgen, 6. Oktober 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl auf ein Firmengelände einer Recyclingfirma an der Talstraße in Mettmann. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen auf bisher unbekannte Art und Weise auf das umzäunte Firmengrundstück, welches nördlich der Talstraße an den Erkrather Weg angrenzt, ein und öffneten gewaltsam einen Bürocontainer sowie zwei Seecontainer. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Werkzeuge von bisher nicht näher verifziertem Wert.

Der an den Containern entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Dienstag, 7. Oktober 2025, drangen drei bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Mobilfunkgeschäft an der Bahnhofstraße in Haan ein.

Gegen 3:10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge drei Männer, die an der Jägerstraße aus einem roten Kleinwagen stiegen. Nur wenige Minuten später bemerkte er eine Alarmauslösung an einem Mobilfunkgeschäft an der Bahnhofstraße 48. Er sah, wie das Trio, das er zuvor an dem geparkten Kleinwagen gesehen hatte, zu Fuß in Richtung "Stöcken" floh und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass die Eingangstür des Verkaufsraums mit einem Gullydeckel eingeschlagen und der Mobilfunkladen augenscheinlich durchsucht worden war. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den drei flüchtigen Einbrechern verlief leider ergebnislos.

Die Männer können lediglich als circa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben werden. Sie waren dunkel gekleidet und trugen zudem Sturmhauben und Handschuhe. Alle drei wirkten sehr sportlich.

Die Polizistinnen und Polizisten leitete ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell