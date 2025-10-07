Polizei Mettmann

POL-ME: Handwerkerauto aufgebrochen - Werkzeug gestohlen - 2510024

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Zwischen Donnerstag, 2. Oktober 2025, 20 Uhr, und Montag, 6. Oktober 2025, 10 Uhr, brachen Unbekannte in Haan in ein Handwerkerauto ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die unbekannten Täterinnen oder Täter schlugen bei dem auf einem Parkstreifen an der Hochdahler Straße in Höhe der Bachstraße geparkten Renault Kangoo die Heckscheibe ein und entwendeten diverse Werkzeuge sowie Messgeräte. Der Schaden am Auto beträgt geschätzt 200 Euro, die Höhe des Schadens aus dem Diebstahl ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Umfeld der Hochdahler Straße / Bachstraße zur angegebenen Zeit Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell