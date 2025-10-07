POL-ME: Rotlicht missachtet - zwei Frauen und ein Kind bei Verkehrsunfall verletzt - 2510021
Erkrath (ots)
Am Montag, 6. Oktober 2025, ereignete sich in Erkrath ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer und ein vierjähriges Kind leicht verletzt wurden. Die Polizei ermittelt zu den Unfallursachen.
Das war nach dem aktuellen Erkenntnisstand geschehen:
Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Erkrather mit seinem Nissan Qashqai die Sedentaler Straße in Richtung der Willbecker Straße. An der Kreuzung Haaner Straße missachtete er nach dem vorläufigen Ermittlungsstand eine rote Ampel. Er kollidierte mit einer vorfahrtberechtigten 30-jährigen Solingerin, die mit ihrem Range Rover Evoque von rechts kommend von der Haaner Straße auf die Sedentaler Straße abbiegen wollte. Der Nissan wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschleudert.
Die Beifahrerin im Nissan und die Fahrerin des Range Rover wurden schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die vierjährige Tochter der Solingerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Fahrer des Nissans trug keine sichtbaren Verletzungen davon, wurde zur ambulanten Überprüfung aber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.
Beide beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell