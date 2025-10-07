Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Handwerker bestiehlt 84-Jährige: Polizei bittet um Hinweise - 2510025

Heiligenhaus (ots)

Am Montag, 6. Oktober 2025, wurde eine 84-jährige Seniorin von einem falschen Handwerker in Heiligenhaus bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus an der Moselstraße und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter einem Vorwand drang er in die Wohnung ein und lenkte die 84-jährige Heiligenhauserin ab. Währenddessen betrat eine weitere unbekannte Person die Wohnung und entwendete diversen Gold- und Perlenschmuck mit einem Wert in vierstelliger Höhe.

Die Seniorin meldete den Diebstahl der Polizei, die diesen Vorfall nutzen möchte, um noch einmal vor den unterschiedlichen Maschen der professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Der Täter wird beschrieben als:

- männlich - ungefähr 30 Jahre alt - circa 1,65 Meter groß - normale Figur, große Augen und dickere Lippen - mit dunklen Haaren und ohne Bart - trug grüne Arbeitskleidung - mit südländischem Erscheinungsbild - sprach gehobenes Deutsch mit unbekanntem Akzent

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und die Polizei Heiligenhaus bittet unter 02056 9312-6150 um Hinweise.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerkerinnen und Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell