POL-ME: Kirchenfenster beschädigt - die Polizei bittet um Hinweise - 2510026

Velbert (ots)

Am Montagmittag, 6. Oktober 2025, schlugen zwei Jugendliche zwei Sprossenfenster der Velberter "Christuskirche" ein und flohen anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr begaben sich zwei Jugendliche an der Einmündung Grünstraße / Oststraße zur dortigen "Christuskirche". An der Rückseite des Gebäudes warfen sie mit Steinen gegen zwei Sprossenfenster, wodurch diese beschädigt wurden.

Anschließend flohen sie unerkannt.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Jugendlichen sollen circa 12 bis 15 Jahre alt sein. Der Junge trug eine helle Hose und eine dunkle gemusterte Jacke. Das Mädchen hatte lange dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Jugendlichen bei der Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Identität des Duos machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

