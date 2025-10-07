Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2510027

Bild-Infos

Download

Velbert / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Montagmorgen, 6. Oktober 2025, gegen 10:20 Uhr, fuhr eine 18-jährige Velberterin mit ihrem Audi A1 Sportback, aus Richtung Metallstraße kommend, in den dortigen Kreisverkehr ein, als der Fahrer eines schwarzen Autos (vermutlich Modell "Ford") aus Richtung A535 kommend, die Vorfahrt des Audi im Kreisverkehr missachtete. Die 18-jährigen lenkte ihr Auto nach links, um nach eigenen Angaben einen Zusammenstoß zu vermeiden und prallte gegen eine Bordsteinkante. Der Reifen des Audi wurde hierbei erheblich beschädigt und der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer des dunklen Autos von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Donnerstagabend, 2. Oktober 2025, wurde eine Radfahrerin durch ein Ausweichmanöver auf einem Feldweg schwer verletzt.

Gegen 18:45 Uhr befuhr eine 65-jährige mit ihrem Rad den Weg "Kalstert" aus Richtung eines Discounters kommend. In Höhe der Unterführung der Straße "Ostring" kam ihr ein Radfahrer entgegen. Nach eigenen Angaben musste sie eine Ausweichbewegung nach links tätigen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte die 65-Jährige und wurde schwer verletzt. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Er soll circa 65 Jahre alt und braun gebrannt sein. Er trug eine Jeans und eine rote Jacke sowie eine Sonnenbrille.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell