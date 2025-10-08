Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit leichtverletztem Autofahrer - 2510030

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Am Dienstag, 7. Oktober 2025, ereignete sich in Hilden ein Auffahrunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:15 Uhr befuhr eine 38-jährige Solingerin mit ihrem Mazda 6 die Hochdahler Straße in Fahrtrichtung Erkrath-Hochdahl. An der roten Ampel auf der Höhe der Auffahrt zur A46 bremste sie ihr Auto ab, wobei ihr ein 22-Jähriger aus Wissen mit seinem Mercedes GLK auffuhr. Der Mercedesfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Der Mercedes und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell