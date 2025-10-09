Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnwagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise - 2510033

Velbert (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 8. Oktober 2025, wurde ein Wohnwagen der Marke "Hobby" von einem Parkplatz in Velbert gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines "Hobby 540 UFf" hatte seinen Wohnwagen bereits seit Wochen auf einem Parkplatz hinter einer Auto-Glaswerkstatt an der Heidestraße in Höhe der Einmündung zur Straße Rosenkamp abgestellt. Zuletzt hatte er das erst ein Jahr alte Fahrzeug am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, auf dem Parkplatz gesehen. Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, gegen 7 Uhr, stellte er den Diebstahl seines Wohnwagens fest und alarmierte die Polizei.

Erste Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten vor Ort ergaben, dass der "Hobby" vermutlich in der ersten Nachthälfte entwendet wurde. An dem Wohnwagen ist eine Markise angebracht und der Schriftzug an den Seiten löst sich. Zudem wurde der Aufbau bei dem Diebstahl beschädigt, so dass Teile des Wohnwagens am Abstellort aufgefunden werden konnten.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Wohnwagen, mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME), zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des Anhängers wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum an der Heidestraße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

