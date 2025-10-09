Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 14-Jährige aufgefunden - 2510032

Monheim am Rhein (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 251031) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Dienstagabend, 7. Oktober 2025, nach einer vermissten 14-Jährigen aus Monheim am Rhein gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei in der Nacht auf den heutigen Donnerstag, 9. Oktober 2025, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem das Mädchen wohlbehalten aufgefunden werden konnte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto der als vermisst gemeldeten 14-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Vermissten beteiligt haben.

