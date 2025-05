Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Kasseedorf

Hundehalterinnen finden präparierte Hackbällchen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Im April 2025 fanden Hundehalterinnnen in Kasseedorf/ Ostholstein während eines Spazierganges kleine Hackbällchen, in denen sich kleine Kapseln in Tablettenform befanden. Hunde kamen nicht zu Schaden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten des Umwelttrupps des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft der Hackbällchen geben können.

Am 20. und 21.04.2025 fanden und erschnüffelten Hunde von zwei Hundehalterinnen in der Straße Zum Vossberg in Kasseedorf mehrere kleine Hackbällchen am Wegesrand. In den Hackbällchen befanden sich kleine Kapseln in Tablettenform. Die Tiere fraßen die runden Fleischbällchen nicht und wurden somit auch nicht geschädigt. In der Annahme, dass es sich möglicherweise um Giftköder handelt, informierten die Frauen die Polizei.

Vor diesem Hintergrund haben die Beamten des Umwelttrupps des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Hackbällchen, weiteren Funden oder insbesondere Angaben zu verdächtigen Personen in der Straße Zum Vossberg in Kasseedorf und des nahe gelegenen Waldgebieters machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04524-7077100 entgegen.

