POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor 24-Jähriger - 2510035

Velbert (ots)

Am Dienstagnachmittag, 7. Oktober 2025, zeigte sich in Velbert ein Mann vor einer 24-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:20 Uhr ging eine 24-jährige Velberterin entlang der "Kurze Straße", als sie einen Mann bemerkte, der ihr folgte. In Höhe der Einmündung zur Koelverstraße sah sie, wie der Mann sexuelle Handlungen an sich durchführte. Anschließend entfernte er sich in Richtung Koelverstraße.

Die 24-Jährige begab sich selbständig zur Polizeiwache Velbert und erstattete folgerichtig Anzeige gegen den Exhibitionisten.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- 30 bis 35 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - schlanke Statur - dunkelblonde kurze Haare - bekleidet mit einer blauen Jeans und einer grauen Jacke - europäisches Erscheinungsbild

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Mannes machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

