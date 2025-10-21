Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keine Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen befanden sich Montagmorgen auf Streifenfahrt im Stadtgebiet von Bad Salzungen, als sie im Gegenverkehr einen Autofahrer erkannten, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle und konnten den Mann wenig später feststellen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.

