Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigt und entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitagmorgen machten sich bislang unbekannte Täter an der Umzäunung einer Stiftung am Platz der Deutschen Einheit in Suhl zu schaffen. Sie rissen vier Blumentöpfe vom Zaun ab und entwendeten drei davon. Des Weiteren beschädigten die Unbekannten eine Dachrinne und stahlen ein Schild "Feuerwehr-Zufahrt". Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0273030/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell