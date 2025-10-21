LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

Stedtlingen (ots) - Ein 19-Jähriger fuhr Montagabend von Stedtlingen nach Willmars. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Mercedes, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto schleuderte zurück und krachte frontal gegen einen zweiten Baum. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Er und seine 15 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich schwer und kamen ins Krankenhaus. ...

