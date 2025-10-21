LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen
Schmalkalden (ots)
Ein unbekannter Täter schlug bereits am 01.10.2025 die Fensterscheibe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Walperloh" in Schmalkalden ein. Ein Schaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0272575/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
