Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher überrascht

Suhl (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Wohnblock in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Im Inneren brachen sie die Wohnungen auf und versuchten Kabel zu entwenden. Als ein Mitarbeiter die beiden Männer überraschte, flüchteten sie mit Fahrrädern vom Tatort. Die Einbrecher beschrieb der Zeuge als etwa 180 cm groß und schlank. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0273858/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

