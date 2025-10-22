LPI-SHL: Rückwärts gegen den Zaun gefahren
Themar (ots)
Freitag, gegen 12:00 Uhr stieß der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw mit geschlossenem Kastenaufbau bei Rückwärtsfahren gegen die Umzäunung eines Grundstücks am "Bahnhof" in Themar. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0274401/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
