PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückwärts gegen den Zaun gefahren

Themar (ots)

Freitag, gegen 12:00 Uhr stieß der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw mit geschlossenem Kastenaufbau bei Rückwärtsfahren gegen die Umzäunung eines Grundstücks am "Bahnhof" in Themar. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0274401/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:32

    LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Schmiedefeld (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 17:20 Uhr, bis Montagvormittag gewaltsam Zutritt zum Gasthaus Schwarze Crux in Schmiedefeld am Rennsteig. Die Einbrecher entwendeten mehrere Tierpräparate (u.a. einen Hirsch- sowie Wildschweinkopf) und sonstige Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3.500 Euro. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Polizei sicherte ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Scheibe eingeschlagen

    Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Täter schlug bereits am 01.10.2025 die Fensterscheibe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Walperloh" in Schmalkalden ein. Ein Schaden von ca. 600 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0272575/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 11:25

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Kaltennordheim (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Freitag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr gegen einen Ford, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Gartenstraße in Kaltennordheim geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich der rechten vorderen Fahrzeugseite zu kümmern, flüchtete der Verursacher unerlaubt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren