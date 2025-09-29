PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Verletzte nach Angriff mit Stichwaffe bei Hochzeitsfeier - Tatverdächtige festgenommen - Mordkommission eingerichtet

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Am späten Samstagabend (27. September) kam es in einem Festsaal an der Gladbecker Straße während einer Hochzeitsfeier zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Personen verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet.

Gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf mehrere Verletzte in einem Festsaal an der Gladbecker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Personengruppen zunächst verbal in einen Streit. Im weiteren Verlauf stachen die beiden Tatverdächtigen auf einen 45-Jährigen mit deutscher und iranischer Staatsangehörigkeit ein. Dieser erlitt schwere Stichverletzungen und wurde nach notfallmedizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 45-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte-re Verletzungen zu. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht für den schwerverletzten Düsseldorfer keine Lebensgefahr.

Die mutmaßlichen Täter im Alter von 38 und 32 Jahren, beide afghanische Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, flüchteten zunächst. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei die Männer im Nahbereich antreffen und festnehmen.

Eine Überwachungskamera filmte die Auseinandersetzung. Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Sonntag (28. September) einem Haftrichter des Amtsgerichts Essen vorgeführt. Dieser ordnete Unter-suchungshaft wegen versuchten Totschlags an. /ruh

