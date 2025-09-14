Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pedelec aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 07.09.2025 bis 13.09.2025 ein Pedelec Nevo GT Vario der Marke Riese & Müller aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses Am Bahnhof in Arnstadt. Wie der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangen ist bisher unklar. Im Keller wurde in der Folge das Kellerabteil des 71-jährigen Geschädigten gewaltsam geöffnet und das hierin befindlich, nochmals separat mit Schloss gesicherte Pedelec entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 4400,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0240239/2025 entgegen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell