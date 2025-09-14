Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend, gegen 22:00 Uhr, versuchte ein derzeit unbekannter männlicher Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Ritterstraße in Arnstadt zu verschaffen.

Er beschädigte mehrere Fenster und Türen im Wert von ca. 2.500 Euro, gelangte allerdings nicht ins Innere.

Vermutlich ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab, da er von einem Zeugen gestört wurde und flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung des Schlossgartens.

Die Polizei sucht Zeugen, die den dunkel gekleideten Mann eventuell auf der Flucht beobachten konnten.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0240153/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell