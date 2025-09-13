PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Verkehrsschild beschädigt

Ilmenau (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Samstag ein Verkehrszeichen 325.1 (Verkehrsberuhigter Bereich). Hierbei wurde das Schaftrohr des Schildes direkt über dem Boden gewaltsam abgeknickt, so dass das Verkehrsschild am Boden lag. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0239726/2025 entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

