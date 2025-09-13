PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrszeichen herausgerissen - Zeugenaufruf

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr beobachtete ein Verkehsteilnehmer mehrere Personen, die an der Einmündung Bahnhofstraße in Richtung Kittelsthal mehrere Verkehrszeichen aus ihren Verankerungen rissen und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten waren keine Personen mehr vor Ort. Es konnten mehrere beschädigte Verkehrszeichen und Leitpfosten festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Hinweisnummer 0239661/2025 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Tel. 03691-261-0) zu melden. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261-0
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

