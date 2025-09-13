LPI-GTH: Pkw und Papierkorb beschädigt - Zeugenaufruf
Seebach (Wartburgkreis) (ots)
Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr wurden ein in der Hauptstraße geparkter Pkw Toyota und ein Papierkorb durch Fußtritte beschädigt. An dem Fahrzeug wurde zuvor eine Gruppe von ca. 8 dunkel gekleideten, männlichen Personen wahrgenommen, die sich dann rasch entfernte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0239619/2025) unter Tel. 03691-261-0 entgegen. (tr)
