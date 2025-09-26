Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgänger nach Abbiegeunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45149 E.-Fulerum: Gestern Vormittag (24. September) wurde ein Fußgänger (73) beim Zusammenstoß mit einem PKW an der Fulerumer Straße/Am Ehrenfriedhof schwer verletzt.

Eine 75-jährige Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem weißen Skoda auf der Straße Am Ehrenfriedhof in Fahrtrichtung Margarethenhöhe. An der Kreuzung Fulerumer Straße wollte sie nach links abbiegen und stieß dabei mit dem 73-jährigen Fußgänger zusammen. Dieser prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend zu Boden. Er wurde vor Ort zunächst von Ersthelfern versorgt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell