PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bucht mit gestohlener EC-Karte fünfstelligen Betrag ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf:

Am 22. März dieses Jahres nutzte eine 84-jährige Essenerin einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Fulerumer Straße. Nachdem die Seniorin Bargeld abgehoben hatte, wurde ihre EC-Karte nicht ausgegeben. Noch vor Ort ließ die Dame ihre Karte sperren.

Wenige Tage später erhielt die 84-Jährige Kenntnis, dass von ihrem Konto über 40 Abbuchungen in Höhe eines fünfstelligen Betrages getätigt wurden. Die Essenerin verständigte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/181475

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:03

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei ermittelt nach PKW-Brand - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - MH-Heißen: Heute Morgen (25. September) stand ein Dacia Duster an der Wienenbuschstraße im Vollbrand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. In den frühen Morgenstunden, gegen 1:30 Uhr, alarmierten Anwohner im Wienenbusch die Feuerwehr und meldeten einen brennenden PKW. Als Feuerwehr und ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 11:44

    POL-E: Essen: Fotofahndung nach E-Scooter-Dieb

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 18. Mai dieses Jahres stahl ein Unbekannter am Willy-Brandt-Platz einen E-Scooter. Die Polizei fahndet nun mit Bildern nach ihm. Videoaufnahmen zeigen, wie der Unbekannte gegen 18 Uhr das Schloss des E-Scooters aufbrach und anschließend mit dem Roller zur U-Bahn-Haltestelle Hirschlandplatz lief. Ein Foto und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren