Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter bucht mit gestohlener EC-Karte fünfstelligen Betrag ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf:

Am 22. März dieses Jahres nutzte eine 84-jährige Essenerin einen Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Fulerumer Straße. Nachdem die Seniorin Bargeld abgehoben hatte, wurde ihre EC-Karte nicht ausgegeben. Noch vor Ort ließ die Dame ihre Karte sperren.

Wenige Tage später erhielt die 84-Jährige Kenntnis, dass von ihrem Konto über 40 Abbuchungen in Höhe eines fünfstelligen Betrages getätigt wurden. Die Essenerin verständigte die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/181475

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell