POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei ermittelt nach PKW-Brand - Zeugenaufruf

Essen (ots)

MH-Heißen: Heute Morgen (25. September) stand ein Dacia Duster an der Wienenbuschstraße im Vollbrand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 1:30 Uhr, alarmierten Anwohner im Wienenbusch die Feuerwehr und meldeten einen brennenden PKW. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen stand ein Dacia Duster im Vollbrand. Durch die enorme Hitze, wurden zwei weitere PKW beschädigt.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Brandursache unklar. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich Wienenbusch beobachtet haben oder Hinweise zu der Entzündung des PKW geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

