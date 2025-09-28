Polizei Essen

POL-E: Essen: Motorradfahrer und Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Schuir: Am Freitagabend (26. September) verunfallte eine Mercedes C-Klasse mit einem Motorrad auf der Meisenburgstraße auf Höhe der Wellneyer Straße. Der 18-jährige Motorradfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 19:30 Uhr fuhr eine 67-jährige Weselerin mit ihrem Mercedes auf der Meisenburgstraße in Richtung Kettwig und hielt kurzzeitig an einer Bushaltestelle. Nach bisherigen Erkenntnissen wendete die Fahrerin anschließend und unterschätzte den Abstand zu dem von hinten herannahenden Motorrad. Bei der folgenden Kollision stürzten der 18-jährige Motorradfahrer sowie die 16-jährge Beifahrerin und verletzten sich schwer.

Passanten leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den beiden Verletzten Erste Hilfe. Die beiden wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad des Verletzten wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen. Wenn Sie am 26. September gegen 19:30 Uhr im Bereich Meisenburgstraße / Wellneyer Straße waren und den Unfall wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

