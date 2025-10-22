Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieb gefasst - Zeugen gesucht

Dietzhausen/Suhl (ots)

Mindestens ein Täter begab sich am späten Montagabend gegen 23:15 unerlaubt auf ein umzäuntes Grundstück im Bahnweg in Dietzhausen. Er durchwühlte die beiden unter einem Carport abgestellten Lkw einer Firma und flüchtete anschließend unbemerkt mit seiner Beute im Wert von etwa 11.000 Euro in Richtung Suhl. Der Geschädigte fand in der Nähe einen Ausweis, welcher letztendlich zu einem 37-jährigen Tatverdächtigen führte. Bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Polizisten einen Teil der Beute und stellten es sicher. Weitere Gegenstände u.a. ein teures Diagnosegerät (Laptop) fehlen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0273872/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

