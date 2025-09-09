PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 61-jähriger Frau aus Tübingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.09.2025, 16.21 Uhr

Die seit Sonntagnachmittag, 07.09.2025, vermisste 61-Jährige aus Tübingen ist am Dienstagabend eigenständig in eine Tübinger Klinik zurückgekehrt. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 16:45

    POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Rauch in Supermarkt

    Reutlingen (ots) - Pfullingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Marktstraße. Eine 37-Jährige befuhr kurz vor 9.30 Uhr die Marktstraße in Richtung Stadtmitte Pfullingen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Dieselstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer der über die dortige ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 11:31

    POL-RT: Brände; Einbruch; Automaten-Aufbruch; Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Trochtelfingen (RT): Brand in Tiefgarage Zu einem Tiefgaragenbrand mussten am Montagnachmittag die Rettungskräfte in die Untere Gasse nach Trochtelfingen ausrücken. Kurz nach 17.15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei erste Notrufe ein, dass es in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses brennen soll. Ersten Erkenntnissen nach wurde in einem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:22

    POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Tübingen)

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Tübingen (TÜ): Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 19 Jahre alten Mann. Diesem wird vorgeworfen, am Samstagvormittag (06.09.2025) einen flüchtig Bekannten mit einem Messer verletzt zu haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren