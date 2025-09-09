POL-RT: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 61-jähriger Frau aus Tübingen
Reutlingen (ots)
Tübingen (TÜ): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.09.2025, 16.21 Uhr
Die seit Sonntagnachmittag, 07.09.2025, vermisste 61-Jährige aus Tübingen ist am Dienstagabend eigenständig in eine Tübinger Klinik zurückgekehrt. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.
