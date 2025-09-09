Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Rauch in Supermarkt

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Marktstraße. Eine 37-Jährige befuhr kurz vor 9.30 Uhr die Marktstraße in Richtung Stadtmitte Pfullingen. An der ampelgeregelten Einmündung mit der Dieselstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 19 Jahre alten E-Scooter-Fahrer der über die dortige Querungshilfe die Marktstraße überquerte. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zur Unfallzeit machen können, werden gebeten sich unter Telefon 07121/9918-0 zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Rauchentwicklung in Lebensmittelmarkt

Ein Brandalarm in einem Lebensmittelmarkt in der Pfleghofstraße hat am Dienstagvormittag, gegen neun Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine technische Störung an einem Kompressor im Technikraum zu einer leichten Rauchentwicklung geführt und den Alarm ausgelöst. Eine Räumung des Marktes war nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand. (mr)

Bisingen (ZAK): Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Steinhofen erlitten. Das sechs Jahre alte Kind war kurz vor 14 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Hechinger Straße unterwegs. Unvermittelt betrat der Junge die Fahrbahn und wurde vom Audi einer 55 Jahre alten Frau erfasst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Sechsjährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein sich auf dem Anflug befindlicher Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. An der Unfallstelle wird mit Verkehrszeichen 136 vor plötzlich auf die Straße laufenden Kindern gewarnt. Die Balinger Verkehrspolizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (ms)

