Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizei fasst mutmaßliche Auto-Einbrecher

Duisburg (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (5. Juni, 00:25 Uhr) zwei mutmaßliche Diebe gefasst. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zuvor, wie sich drei Männer an der Asberger Straße an diversen Autos zu schaffen machten. Dann seien sie in ein Firmenfahrzeug, einem Mercedes Vito, eingestiegen. Das Trio sei mit mehreren Tüten geflüchtet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen durchwühlten Innenraum fest. Der Nutzer des betroffenen Fahrzeugs gab an, dass u. a. Kopfhörer, ein Laptop und Werkzeug fehle.

Beamte der Polizeiwache Moers unterstützen die Duisburger Einsatzkräfte im Rahmen der Fahndung. Auf dem Herkenweg in Moers stellten sie zwei verdächtige Männer (34 und 55 Jahre alt), die auf die Personenbeschreibung passten. Sie hatten mutmaßliches Diebesgut bei sich - unter anderem eine Tüte samt Laptop, Kopfhörer, Arbeitsjacken, Ersatzteile für Wärmepumpen, eine Sonnenbrille sowie eine Werkzeugtasche. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizisten führten bei beiden einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der jeweils positiv anschlug. Bei dem 55-Jährigen ergab sich zudem der Verdacht auf Drogenkonsum. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden auf der Polizeiwache Rheinhausen Blutproben entnommen.

Beide Männer müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Ermittlungen zu dem weiteren Komplizen sind aufgenommen.

