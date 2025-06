Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Seniorin fällt auf Betrüger rein - Polizei warnt vor Phishing-Mails

Duisburg (ots)

Am Dienstag (3. Juni, 11:13 Uhr) verständigte eine Seniorin (79) die Polizei und schilderte, dass sie einen Tag zuvor auf einen falschen Mitarbeiter einer Softwarefirma reingefallen ist. Sie habe eine E-Mail erhalten, in der sie dazu aufgefordert wurde, den Kundendienst anzurufen. Der Mann am anderen Ende der Leitung verwickelte die 79-Jährige in ein Gespräch und ergaunerte so ihre Daten für das Online-Banking. Als sie dann am Dienstag (3. Juni) ihren Kontostand überprüfte stellte sie fest, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Der Unbekannte hatte mit den erlangten Daten mehrere hundert Euro auf ein anderes Konto transferiert.

Betrüger treiben nicht nur am Telefon ihr Unwesen oder klingeln an der Wohnungstüre. Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung nutzen sie auch das Internet und verschicken E-Mails, um an persönlichen Daten ihrer Opfer zu gelangen. Bei dieser Methode handelt es sich um das sogenannte Phishing.

Die Polizei warnt davor auf einen Link oder Formulare in einer solchen E-Mail zu klicken oder hinterlegte Telefonnummern anzurufen und rät zu einem umsichtigen Umgang mit persönlichen Daten.

Ziel derartiger E-Mails ist es immer an persönliche Daten wie Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummer, Bankdaten usw. zu gelangen. Solche unrechtmäßig erworbenen Daten werden später für zahlreiche kriminelle Handlungen eingesetzt, die dem Opfer einen finanziellen Schaden bereiten.

Weitere Tipps zum Thema Phishing gibt es auf der Homepage der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/230711phishing

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell