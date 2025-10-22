LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis
Breitungen (ots)
Einen 48-jährigen Autofahrer kontrollierten Meininger Beamte Dienstagabend auf der Bundesstraße 19 in der Nähe von Breitungen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Anzeige war die Folge.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell