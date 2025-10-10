PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht nach Einbruch in Haus

Neubrandenburg (ots)

In Neubrandenburg/Carlshöhe sind gestern tagsüber ein oder mehrere bisher unbekannte Täter in ein Haus in der Straße "An der Sasse" eingebrochen und haben mehrere Sachen durchwühlt. Zu einem genauen Stehlschaden steht aktuell noch nichts fest.

Der oder die Täter müssen zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr in das Haus eingebrochen sein.

Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und mehrere Zeugen aus der Nachbarschaft befragt. Diese Befragungen führten noch nicht zu einem konkreten Ansatz. Daher wenden sich die Ermittler an die Bevölkerung: Wer hat gestern im Bereich "An der Sasse" auffällige Personen oder Fahrzeuge im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 entgegen.

Hilfreich könnten zudem auch Beobachtungen sein, die bereits in den zurückliegenden Tagen gemacht wurden. Der oder die Täter könnten nämlich auch Häuser für potenzielle Einbrüche ausspionieren. Wem also in dem Bereich etwas in diese Richtung aufgefallen ist, wendet sich bitte ebenfalls an den genannten Kontakt.

Ein möglicher Zusammenhang zu dem versuchten Einbruch in ein Haus gestern tagsüber in Woldegk (s. PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6134687) wird geprüft.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

