Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau aus Greifswald
Greifswald (ots)
Die seit dem 09. Oktober 2025 abgängige 22-jährige Frau aus Greifswald konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet um Löschung der persönlichen Angaben und des Fotos im Zusammenhang mit der Suche nach der Vermissten.
