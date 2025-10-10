PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Baum stürzt kurz vor Auto auf Straße

B108 bei Kalkberger Tannen (ots)

Mitten bei der Fahrt in Richtung Marxhagen auf der B108 Höhe Kalkberger Tannen/Ziegelei bei Waren ist einem 34-jährigen Mann bei der Fahrt ein Baum kurz vor das Auto gestürzt. Einen Zusammenstoß mit dem Stamm konnte er nicht mehr vermeiden.

Feuerwehr, Polizei und Rettung waren im Einsatz. Nach dem Unfall gegen 06.35 Uhr war die Straße zunächst voll-, später dann bis etwa 08.30 Uhr halbseitig gesperrt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Der Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

